Stamm Alfred Delp Weckhoven Pfadfinder übernehmen Karin Kilbs „Rudelprojekt“

Der Kontakt der Gemeinde St. Paulus zur Partnergemeinde in Malawi ist abgerissen. Damit ist die 1992 von Karin Kilb etablierte Veranstaltung „Rudeln für Malawi“ aber nicht überflüssig geworden. Denn es gibt genug zu tun, für das es an Geld fehlt. Deshalb wird ab sofort für „ne jode Zweck“ gerudelt. Am Freitag, 3. Februar, wird dazu ab 19 Uhr im Pfarrheim eine Karnevalsfeier gestartet, deren Reinerlös der Jugendarbeit in der St.-Paulus-Gemeinde zugute kommen soll.