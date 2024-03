Schützenverein Weckhoven Ein Königsbewerber aus dem Fanfarencorps

Die Bürgerschützen in Weckhovener müssen zwar einen neuen Vizepräsidenten suchen, haben aber bereits früh im Jahr einen Interessenten für das Amt des Schützenkönigs gefunden. Dabei handelt es sich um einen Musiker aus dem – zum Schützenverein gehörigen – Fanfarencorps Weckhoven, berichtete Schützenpräsident Dieter Moll den rund 120 Vereinsmitgliedern, die zur ersten Generalversammlung des Jahres in das Tennisheim Reuschenberg gekommen waren. Trotzdem ermunterte Moll alle Schützen, nach weiteren Bewerbern Ausschau zu halten, damit an der Vogelstange ein echter Wettbewerb zustande kommt.