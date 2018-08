Weckhoven: Kleinlaster gestohlen

Ford Transit gestohlen : Diebe stehlen Kleinlaster in Weckhoven

Weckhoven Einen weißen Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen NE-PI602 stahlen Unbekannte am vergangenen Montag in der Zeit zwischen 18 bis 21 Uhr an der Otto-Wels-Straße in Weckhoven. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hat die Kriminalpolizei die Fahndung nach dem auffällig beklebten Transit aufgenommen und ermittelt.

Im Fahrzeug befand sich Werkzeug. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden und ihre Aussage zu machen.

(NGZ)