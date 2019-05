Schützenfest in Neuss-Weckhoven : 500 Schützen feiern Jonas Sickel

Weckhoven Scheibenschütze Jonas Sickel steht als Schützenkönig im Mittelpunkt des Heimatfestes in Weckhoven. Der erste große Auftritt gehört aber den Kindern. Das ist das Festprogramm.

Der erste große Auftritt gehört den Kindern. Noch bevor am Samstag, 25. Mai, auf dem Lindenplatz mit Festgeläut und Kanonendonner das Schützenfest eröffnet wird, nehmen die Kinder der evangelischen Kita „Friederike Fliedner“ die erste Kinderresidenz in Besitz. Die entstand mit Hilfe des Artilleriekorps. Dort nimmt ein Kita-Königspaar Wohnung, das – auch das ein Novum – in zwei Wahlgängen gewählt werden soll. So einfach hatte es Jonas Sickel (40) nicht, um an einen Königstitel zu gelangen.