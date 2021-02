WDR sendet aus Neuss : Live-Diskussion mit Bettina Böttinger in der Pegelbar

Neuss Der WDR fragt nach Erfahrungen rund um den Impfstart.Neben zwei Experten sollen auch die Bürger mit ihren Erlebnissen und Fragen zu Wort kommen. 15 Interessierte können als Mitwirkende in die Sendung eingeladen werden.

Die WDR-Moderatorin Bettina Böttinger sendet live aus Neuss. Am Donnerstag, 18. Februar, steht sie ab 20.15 Uhr in der Pegelbar am Hafenbecken I vor der Fernsehkamera und diskutiert bis 21.45 Uhr mit Gästen das Thema „Hoffnung Corona-Impfstoff: Was läuft falsch bei uns?“ Als Gast hat der CDU-Europa-Parlamentarier Peter Liese zugesagt, von einem weiteren Experten liegt noch keine Rückmeldung vor. Weil aber das Sendeformat „Ihre Meinung“ heißt, kann der WDR bis zu 15 Interessierte als Mitwirkende ins Studio lassen.

Der Talk zum Impfstart in NRW ist die 29. Sendung in der Reihe und hochaktuell. „Ich habe selten erlebt, dass ein Thema so kontrovers und hart von Politikern diskutiert wird, und ich möchte sehr gerne wissen, was die Bürger zu diesem Thema zu sagen haben“, sagt Bettina Böttinger. Sie bitte mit ihrem Team darum, ihr über persönliche Erlebnisse rund um Impfstart, Erfahrungen mit unterbesetzten Hotlines oder die problematische Terminvergabe zu schreiben. Und sie möchte wissen, in welcher Situation sich die Bürger befinden und wie sie diese erleben.