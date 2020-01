Patrouillen im Rhein-Kreis Neuss : Wasserschutzpolizei stellt neues Streifenboot in Dienst

Neuss/Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Wasserschutzpolizei hat im Rahmen der Messe „boot“ ein neues Streifenboot erhalten, das auch auf dem Rhein bei Meerbusch, Neuss und Dormagen im Einsatz sein wird.

Die WSP ist zudem auf den schiffbaren Wasserstraßen und damit unmittelbar in Verbindung stehenden Gewässern, etwa Nebenarmen, Baggerlöcher, Seen, in Nordrhein-Westfalen zuständig. Schifffahrtsstraßen in NRW sind Rhein, Weser, Ems, die Ruhr bis Essen und die Norddeutschen Kanäle.