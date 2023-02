Fotos Was Neusser Kulturschaffende über die Liebe sagen

Jazzgitarrist Philipp van Endert

„Ich vermute, dass sich mindestens die Hälfte aller Jazz Komposition in irgendeiner Weise um das Thema Liebe drehen. Generell empfinde ich Musik als ein tief emotionales Wunder. Sie bewegt uns im Herzen, sobald sie nur um uns herum im Raum ist. Das allein ist schon so eine verblüffende Parallele zur Liebe. Es wäre daher fast verwunderlich, wenn es in der Musik nicht so oft um das Thema Liebe ginge. Besonders im Jazz, bei dem es so sehr darum geht, in der Improvisation und ehrlichen Kommunikation zu seinen mit MitmusikerInnen zu sein (und das am besten funktioniert, wenn man aufmacht und sein Herz ausschüttet und mit ganzer Seele dabei ist), ist es ganz ähnlich wie in der Liebe... So empfinde ich es zumindest.

Die verschiedenen Gefühle und Facetten der Liebe können in der Musik ganz intensiv durch Tonarten, Dur, Moll, Tempi, Dynamik usw. erlebt und ausgelebt werden. Ich glaube, dass es kaum eine andere Kunstart gibt, die so nah da ran kommt und die ein so direktes und tiefes Empfinden auslöst.“