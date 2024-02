Am Globe in Neuss Was man zum Shakespeare Festival wissen muss

Die Ticketpreise variieren je nach Kategorie. In der Preisgruppe A kostet ein reguläres Ticket in der Platzgruppe a 51,80 Euro (37 ermäßigt), Platzgruppe b 47,30 (33,90), Platzgruppe c 40,60 Euro (29,20), Platzgruppe d 35 Euro, (23,70) Euro, Platzgruppe e 25,60, (18,20 Euro), Platzgruppe f 12,20 Euro. In der Preiskategorie B verhält es sich wie folgt: Platzgruppe a kostet 46,20 Euro (33,10), Platzgruppe b, 42,80 (30,70), Platzgruppe c 36,10 (24,50), Platzgruppe d 31,60 (21,40 Euro), Platzgruppe e 23,40 (16,70) und Platzgruppe f 12,20 (12,20.) Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Sitzplätze der Kategorie F eine Sichteinschränkung haben. Tickets dieser Art können nur an der Abendkasse erworben werden, wenn die Vorstellung ansonsten ausverkauft ist. Es gibt auch Kombi-Tickets. Alle Infos dazu hier.