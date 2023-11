„Was gibt’s Neuss?“ im November 2023 Rekord: 330 Gäste beim In-Treff der NGZ

Den Hingucker des Abends hatten die Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) im Angebot: Ihre Moosbilder feierten am Donnerstag beim Netzwerktreffen „Was gibt’s Neuss?“ Premiere und setzten den optischen Akzent in der Bazzar Rösterei an der Hansastraße. Das Inklusionsunternehmen vertreibt sein neues Floristenprodukt, das in der eigenen Gärtnerei Am Leuchtenhof auf der Morgensternsheide entwickelt wurde, unter dem Label „allefarbengrün“.