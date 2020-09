Netzwerkveranstaltung „Was gibt’s Neuss?“ : Gelungener Neustart nach Corona-Zwangspause mit 280 Gästen

Neuss Nach Corona-bedingter Zwangspause waren am Donnerstagabend 280 geladene Gäste auf die Rennbahn geeilt, um sich bei der Netzwerkveranstaltung Was gibt’s Neuss auszutauschen.

Die Pandemie ordnet Veranstaltungen neu. So auch den Netzwerk-Treff Was gibt’s Neuss? von Neuß-Grevenbroicher Zeitung und Signa. Nach Corona-bedingter Zwangspause waren am Donnerstagabend 280 geladene Gäste auf die Rennbahn geeilt, wo das Wunderbar-Team um Werner Galka im Strandgut-Garten der Wetthalle unter strikter Einhaltung des vom Kreisgesundheitsamt genehmigten Hygienekonzepts eine Anlage aufgebaut hatte, die Abstand diktierte und doch Begegnung ermöglichte: Beim Flanieren musste Mund-Nasen-Schutz getragen werden; an den Sitzgarnituren – bis maximal zehn Personen –, die die ansonsten üblichen Stehtische abgelöst hatten, mussten sich alle Gäste namentlich erfassen lassen.

Zufrieden waren mit Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und dem Neusser Bürgermeister Reiner Breuer offenbar auch die beiden Schirmherren der Veranstaltung. Sie waren kurz vor der Kommunalwahl am Sonntag gefragte Gesprächspartner und hatten keine kritischen Anmerkungen zur Organisation. Vor dem Eingang begrüßten Christiane Werhahn, Heidi Oldenkott-Gröhe und Thomas Wolfram vom Verein „Kleine Talente“ die Gäste, von denen viele gern für den guten Zweck spendeten. Ursprünglich sollte Was gibt’s Neuss? in diesem Jahr vier Mal an den Start gehen; zwei Veranstaltungen haben stattgefunden. Die dritte Auflage am 8. Oktober ist abgesagt. Für den 19. November feilen die Initiatoren noch an Ideen – vielleicht wird’s ein In-Treff mit Weihnachtsmarkt-Charakter.