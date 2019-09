Am Landestheater Neuss : Es brennt - oder auch nicht

Am Landestheater Neuss

Neuss Was ein Brandalarm in einem Theatergebäude auslösen kann.

Es hatte etwas Unwirkliches. „Ist nur ein Probealarm“, hieß es, als im Theatercafé Diva ebenso wie im RLT selbst ein Band in einer Endlosschleife alle Anwesenden bat, das Gebäude zu verlassen und sich auf dem Platz hinter dem Theater zu versammeln. Schließlich wird im RLT gerade heftig für gleich fünf Produktionen geprobt, mit denen die neue Intendantin Caroline Stolz am 15. und 16. sowie 20. und 21. September ihre erste Spielzeit eröffnen will. Doch dann kamen sie, die Feuer- und Rettungswagen, die Feuerwehrmänner mit Helm auf dem Kopf, die Sanitäter, die erst mal draußen abwarten mussten.