Neusser Woche Das Cdu-Signal Aus Hoisten: Was Baums Sturz lehrt

Neuss Selbst in der Kommunalpolitik ist diese Personalie normalerweise nur eine Fußnote. Der langjährige Vorsitzende eines Mini-Ortsverbandes wird gestürzt. Ein demokratisch erzwungener Abgang, der zum politischen Alltag gehört. Doch beschäftigt diese Nachricht aus der nur 77 Mitglieder zählenden CDU im beschaulichen Hoisten die politische Diskussion stadtweit. Warum eigentlich? Der Versuch einer Antwort in drei Gedanken.

1) Seit zwei Jahrzehnten engagiert sich Karl Heinz Baum im politischen Ehrenamt. Seit 1999 ist er Ratsherr, war Chef der Ratsfraktion, ist ausgewiesener Planungsexperte. Kein Hinterbänkler also, sondern einer, der sich kenntnisreich einbringt; einer, der für seine Überzeugungen streitet. Dabei erzielt Baum für seine CDU in Hoisten stets Top-Wahlergebnisse. Lohn der Last: Undank - ab in die politische Wüste. Botschaft: So gehen Christdemokraten mit ihrem Spitzenpersonal um. Politik wiederholt sich. Damals Heinz Sahnen, heute Karl Heinz Baum.