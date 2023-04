Studentin aus Tübingen zieht den Vergleich Neuss muss sich als Studentenstadt nicht verstecken

Wohnen In Neuss nach einem WG-Zimmer zu suchen, ist zumindest für Tübinger Verhältnisse ein Traum. Zu jedem Semesterbeginn wohnen Studierende in Turnhallen oder auf dem Zeltplatz. Das ist in Neuss anders. Auch die Preise sind im Vergleich günstig. Auf der Plattform „WG-Gesucht“ gibt es Zimmer für 350 bis 400 Euro für 15 bis 20 Quadratmeter, in Tübingen kosten diese Zimmer 550 Euro aufwärts. Von daher liebe Studis: Zieht nach Neuss!