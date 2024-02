Vernetzung in der Lebensmittelbranche Warum Landrat Petrauschke Yakult in Neuss besucht

Petrauschke und Abts boten sich als Ansprechpartner an, wenn es um die stärkere Einbindung von Yakult in die Lebensmittelwirtschaft im Rhein-Kreis Neuss geht. Doch nicht nur das: Yakult sei auch an einer Vernetzung mit hiesigen Start-ups interessiert. Die Vertreter des Kreises sagten Yakult zu, es verstärkt in die Innovationsförderung einzubeziehen und bei der Suche nach Fachkräften im Bereich der Lebensmittelwissenschaft direkte Verbindungen zu den Hochschulen der Region herzustellen. Auch eine Verstetigung des Austauschs mit dem Unternehmen ist geplant. Positiv hervorgehoben wurde nicht zuletzt das gesellschaftliche Engagement des Konzerns. Die Yakult Deutschland GmbH unterstützt unter anderem den Olympiastützpunkt NRW/Rheinland als offizieller Förderer.