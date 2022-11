Führungsriege im Neusser Rathaus Stelle der Schul- und Kulturdezernentin soll nun doch ausgeschrieben werden

Die Politik will nach wie vor eine von derzeit sieben Beigeordnetenstellen im Rathaus streichen, das aber nicht sofort. Die Planänderung wurde Bürgermeister Reiner Breuer am Donnerstag in nicht-öffentlicher Sitzung des Hauptausschuss eröffnet. Er soll nun doch die Stelle der Schul- und Kulturdezernentin Christiane Zangs ausschreiben und nicht – wie geplant – streichen, sobald die Beigeordnete mit Wirkung zum 30. Juni nächsten Jahres altersbedingt in Pension geht.