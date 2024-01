Warnstreik in Neuss ÖPNV-Streik trifft Stadtwerke nicht

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigt für Freitag, 2. Februar, bundesweit Warnstreiks im Öffentlichen Personen-Nahverkehr an. Die Stadtwerke Neuss gehen nach Darstellung von Unternehmenssprecher Jürgen Scheer davon aus, dass die Neusser Verkehrsbetriebe nicht betroffen sind. „Wir haben noch kein Signal in dieser Richtung bekommen“, sagt Scheer, der sich auch an keinen Busstreik in den vergangenen Jahren erinnern kann. Betroffen könnte höchstens die Schnellbus-Linie sein, die gemeinsam mit der Rheinbahn betrieben wird, fügt er hinzu. Die Stadtwerke Verkehrs- und Service AG, eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Neuss, hat mit der Gewerkschaft Verdi für die bei ihr Busfahrer einen Haustarifvertrag abgeschlossen.