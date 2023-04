Reaktionen aus Neuss Nächster Warnstreik bei der Bahn strapaziert die Nerven der Pendler

Walburga Becker (71) ist weniger gelassen: „Ich verstehe nicht, warum die sich nicht endlich einigen“, ärgert sich die Rentnerin aus Kaarst. Eigentlich wollte sie am Freitag mit der S11 zu ihrer Schwester nach Allerheiligen fahren, um mit ihr gemeinsam Einkäufe zu erledigen und Arzttermine wahrzunehmen. Wegen des Streiks musste sie die Fahrt um einen Tag vorverlegen. Nicht alle Bahnfahrer haben sich auf Ausfälle und Verspätungen vorbereitet: Nino Kadic (21) wusste am Donnerstag noch gar nichts von dem geplanten Streik. Er wohnt in Neuss und pendelt mit dem Zug nach Köln, wo er gerade ein Praktikum macht. „Zur Not kriege ich wahrscheinlich ein Auto“, hofft er. „Aber Zugfahren ist eigentlich besser“. Cindy Xiao hat ein eigenes Auto und auch ein Fahrrad, das sie am Streiktag nutzen kann. Den Frust vieler Pendler kann sie trotzdem verstehen: „Für Menschen, die zur Arbeit müssen und kein Auto haben, ist es aber natürlich schwierig, wenn kein Zug kommt.“