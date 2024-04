Die Woche des Neusser Stadt- und Pfarrpatrons Carsten Greiwe kehrt als Herr Quirinus nach Neuss zurück

Er war Stadtverordneter in Neuss, er volontierte in der Redaktion der Neuß-Grevenbroicher Zeitung, war gefragter Redenschreiber und so mancher Neusser Promi hat seine Gedanken und Formulierungen vorgetragen. Carsten Greiwe war ein aktives Mitglied der Neusser Stadtgesellschaft, doch plötzlich war er weg. Als Spätberufener ging er 2006 ins Kloster, trat der Gemeinschaft der Augustiner Chorherren bei, studierte Theologie, wurde zum Priester geweiht und wirkt heute als Herr Quirinus in Österreich als Pfarrer in den Gemeinden Grafenwörth und Haitzendorf. Zwar besuchte Carsten Greiwe immer mal wieder Neuss, doch erst jetzt kehrt der 55-Jährige erstmals in offizieller Mission als Herr Quirinus in seine Geburtsstadt zurück: Er wird am Sonntag, 5. Mai, zum Quirinusfest die Messe (18 Uhr) zelebrieren.