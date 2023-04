Rosellerheide Landrat besucht den Waldkindergarten Frischlinge

Wo kommt Kakao her? Wer baut Kakaobohnen an? Und wie leben diese Menschen? Mit diesen Fragen haben sich die Vorschulkinder des Waldkindergartens Frischlinge in Neuss-Rosellerheide in den vergangenen Wochen beschäftigt. Sie haben die Faire Kiste des Rhein-Kreises Neuss zum Kakaoanbau ausgeliehen.