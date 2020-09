Rede am Hamtorwall : Christian Lindner macht Neuss zum „goldenen Abschluss“

Neuss Der Bundesvorsitzende der FDP hat am Sonntagnachmittag Neuss besucht. Für seine Parteifreunde im Rhein-Kreis Neuss hat er sogar die Funktion eines „Glücksbringers“.

Mit dem „Glücksbringer-Druck“ konnte Lindner aber offenbar umgehen. Für den Bundesvorsitzenden der FDP war Neuss am Sonntagnachmittag so etwas wie der „goldene Abschluss“. Mit dem Besuch in der Quirinusstadt – seine insgesamt 35. Station in Nordrhein-Westfalen – finalisierte er nämlich seine Kommunal-Wahlkampf-Tour, die nur durch eine „kluge Organisation“ trotz Corona-Pandemie überhaupt erst möglich geworden sei.