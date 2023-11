Mit einem Gemeinschaftsantrag wollen sie die Kostenpflichtiger Inhalt Verwaltung in Marsch setzen, die in spätestens 18 Monaten einen kommunale Wärmeplanung vorlegen muss. Sie soll in diesem Zusammenhang prüfen, ob dabei ein besonderer Schwerpunkt auf die Schaffung von Nahwärmenetzen in der Innenstadt, der südlichen Furth und im Hafen gelegt werden kann. Ziel: Mit Großwärmepumpen Hafenwasser für eine klimaneutrale Wärmeversorgung nutzen.