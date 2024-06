Stadt präsentiert Zwischenstand So steht es um die Wärmeplanung in Neuss

Neuss · Klimaneutrale Wärmeversorgung – so lautet das Ziel in Neuss. Um das zu erreichen, arbeiten Stadt und Stadtwerke Neuss seit Anfang des Jahres an der kommunalen Wärmeplanung. Wie Bürger und Unternehmen in den Prozess einbezogen werden sollen.

19.06.2024 , 04:50 Uhr

Die kommunale Wärmeplanung informiert Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, ob sie mit einem Fernwärmeanschluss rechnen können oder sich für eine andere klimafreundliche Heizungsoption entscheiden sollten. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Julia Stratmann