VRR-Stationsbericht : Kaum Verbesserung an Neusser Bahnhöfen

Neuss Der Zustand der Neusser Bahnhöfe bleibt fast unverändert ausbaufähig, wie der VRR-Stationsbericht 2019 zeigt. Lediglich ein Haltepunkt im Stadtgebiet wurde im VVR-Stationsbericht als „akzeptabel“ bewertet.

Alle anderen Bahnhöfe und Haltepunkte im Stadtgebiet wurden der gelben Kategorie, „noch akzeptabel“ zugeordnet. Insgesamt gibt es in Neuss sieben Bahnhöfe und Haltepunkte, die der VRR betreibt und im Stationsbericht bewertet hat. Ausschlaggebend für die Bewertungen sind Sauberkeit und Funktion sowohl des Bahnsteigs als auch des Zugangs. Außerdem wirken sich Graffiti negativ auf die Bewertungen aus, was an fast allen Neusser Stationen, außer in Holzheim, ein Problem darstellt. Graffitischäden waren auch im letzten Jahr ein großes Problem der Neusser Bahnstationen. Überwiegend gut schnitten sie bei der Funktion der Bahnsteige ab. Nur die Stationen Neuss Süd und Neuss Am Kaiser wurden hier der roten Kategorie zugeordnet. Insgesamt ist der Zustand der Neusser Bahnhöfe ausbaufähig.