Nahverkehr im Rhein-Kreis Neue Regionalbahn verbessert Verbindung Neuss-Krefeld

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat mit der Regionalbahn 37 eine neue Bahnlinie im Rhein-Kreis Neuss eingerichtet, die in Zukunft die Verbindung von Neuss – über Meerbusch-Osterath – nach Krefeld stärkt. Dazu berichtet Horst Fischer, mobilitätspolitischer Sprecher der SPD-Kreistagsfraktion und Mitglied der VRR-Verbandsversammlung: „Die neue RB 37 schafft eine zusätzliche Verbindung von Neuss nach Krefeld“, betont der Neusser. Bahnreisende hätten bislang nur stündlich mit dem Regional-Express 7 (RE 7) nach Neuss, Meerbusch und Krefeld reisen Können, so Fischer. „Ab dem 8. Januar erhalten sie mit der neuen Linie eine weitere Möglichkeit, die gemeinsam mit dem RE 7 einen halbstündigen Takt schafft.“ Es sei sogar geplant, die Linie über Krefeld hinaus nach Geldern und noch später sogar bis Kleve zu verlängern. Davon würde alle Menschen im Rhein-Kreis profitieren, vor allem aber die Neusser und Meerbuscher, sagt er. Dieser Sichtweise schließt sich Udo Bartsch an. Der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion fügt aber hinzu: „Dieser Angebotserweiterung müssen weitere Vorhaben, wie die Revier-S-Bahn im Süden des Kreises, die S 6 von Köln über Rommerskirchen, Grevenbroich und Jüchen nach Mönchengladbach und die gerade beauftragte Elektrifizierung der Regiobahn S 28 von Kaarst über Neuss bis Wuppertal zeitnah folgen.“