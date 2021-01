Saisonende in der Eissprthalle Neuss : Jetzt startet das große Auftauen

Neuss Die große Abschluss-Schaumparty zum Saison-Ende wird es im März in der Eissporthalle nicht geben. Auch dann nicht, wenn die Einrichtung ab Mitte Februar wieder öffnen dürfte.

„Das wird sicher zwei Wochen dauern“, sagt Betriebsleiter Jörg Ferber. Seit Anfang November ist die Halle zu, drehen sich im Südpark weder die Disko-Kugeln an der Decke noch können die beiden Eismaschinen ihre üblichen Runden drehen, um nach der Nutzung von Eiskunstläufern und solchen, die es werden wollen, die Fläche wieder spiegelglatt zu machen. Reparatur- und Streicharbeiten standen in den vergangenen Wochen auf dem Programm, immer im Hinblick darauf, noch einmal zu öffnen.

Das ist jetzt Schnee von gestern. Die neue Saison startet, so sie denn startet, erst wieder im September. Und bis dahin, sagt Ferber, müssten die Dachdecker ran, um undichte Stellen zu reparieren. 600 Paar Schlittschuhe, die zum Ausleihen bereit stehen, werden „eingemottet“. Und wer auf die angeblich „beste Currywurst in Neuss“, das meinen viele Stadtwerke-Mitarbeiter, Appetit hat, hat auch das Nachsehen, denn das beliebte „Kufenstübchen“ hat natürlich ebenfalls seit Wochen geschlossen.

Denn schließlich wisse man nicht, wie lange die Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie noch dauern werden. Und ob in den Sommermonaten die Halle anderweitig genutzt werden kann, ist auch unklar. In der Vergangenheit gab es dort unter anderem einen Stoffmarkt, Tanz in den Mai oder Public Viewing zu Fußball-Welt- und Europameisterschaften. Platz haben in den Rängen 2800 Zuschauer. Bis die wieder gefüllt werden können, wird es dauern.