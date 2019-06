Vorstoß der Neusser SPD : Platz an der Rheydter Straße soll aufgewertet werden

Platz an der Rheydter Straße soll aufgewertet werden

Neuss Der Planungsausschuss der Stadt Neuss wird sich in seiner nächsten Sitzung mit Verbesserungen für den Platzbereich zwischen Rheydter Straße und Viktoriastraße beschäftigen. Die SPD möchte die Schaffung eines attraktiven neuen Platzes erwirken.

Der Planungsausschuss der Stadt Neuss wird sich in seiner nächsten Sitzung mit Verbesserungen für den Platzbereich zwischen Rheydter Straße und Viktoriastraße beschäftigen. Denn die SPD Neuss möchte mit einem Antrag die Schaffung eines attraktiven neuen Platzes erwirken.

„Wir möchten prüfen lassen, ob der Platz zwischen den beiden Straßen durch das Aufstellen von Bänken und weiteren Elementen aufgewertet werden kann“, erklärt Daniel Handel. Der 35-jährige Neusser betreut für die SPD den Wahlkreis Hermannsplatz und gibt an, von mehreren Anwohnern der beiden Straßen um Unterstützung gebeten worden zu sein. Nach dem Abschluss der Straßenbauarbeiten hat die Stadtverwaltung einen großen neuen Platz geschaffen, der nach Ansicht der SPD Neuss eine gute Grundlage für weitere Verbesserungen ist. „Die Anwohner haben vorgeschlagen, neben Sitzgelegenheiten auch ein kleines Blumenbeet umzusetzen“, sagt Handel.

Der Parteivorsitzende Sascha Karbowiak betont zudem die Wichtigkeit des Bürgermeister-Vorstoßes, in diesem Jahr mit den Arbeiten für das neue „Ortsmittelpunkteprogramm“ zu starten. Gemeinsam mit Vereinen und Anwohnern soll an Verbesserungsvorschlägen für die Ortsmittelpunkte in den Stadtteilen gearbeitet werden.