Selikumer Park in Neuss Vorsicht in der Bärlauchzeit

Dass in der Vergangenheit der Bärlauch im Selikumer Park „intensiv gepflückt“ wurde, bestätigt auch die Stadt Neuss, weshalb vor Ort Aufklärungsarbeit geleistet wurde. Besondere Schutzmaßnahmen wie Absperrungen seien für dieses Jahr „noch nicht geplant“ – aber die Saison beginnt ja auch gerade erst. Früher als in der freien Natur bekommt man den Bärlauch ohnehin als gezüchtete Pflanzen, die auf Wochenmärkten oder in Supermärkten angeboten werden. Für Liebhaber der krautigen Pflanze empfiehlt sich die Kultivierung im eigenen Garten. „Bärlauch-Pflanzen sind im Handel erhältlich. In schattigen, nicht zu bodensauren Gartenanlagen breiten sie sich schnell aus und sind neben dem kulinarischen Genuss auch eine optische Zierde“, lautet dazu ein Tipp von Kreisumweltdezernent Gregor Küpper, der ebenfalls an Sammler appelliert, auf den Schutz der Natur zu achten, um nicht den Bestand zu gefährden. „Pro Pflanze sollte möglichst nur ein Blatt – unten am Stiel – geerntet werden“, heißt es in einer Mitteilung vom Rhein-Kreis Neuss.