Vorfall in Neuss : Jugendlicher nach Handtaschenraub vorläufig festgenommen

(Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Neuss Am frühen Donnerstagmorgen wurde einer 42-jährige Frau an der Josefstraße die Handtasche geklaut. Die Beamten nahmen einen 17-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte die Neusserin gegen 5 Uhr einen unbekannten Mann hinter sich. Als sie etwas aus ihre Handtasche nehmen wollte, riss der Mann daran. Mit der Beute lief der Verdächtige davon.

Die Polizei entdeckte den Tatverdächtigen, einen 17-Jährigen, am Neusser Bahnhof. Die Beamten nahmen den Jugendlichen vorläufig fest und stellten vermutlich gestohlenes Geld sicher. Die Ermittlungen dauern an.

(ubg)