Fälle in Neuss und Grevenbroich : Kind soll von Unbekanntem auf Schulweg angesprochen worden sein

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss In Hemmerden und in Neuss-Holzheim soll ein Unbekannter ein Kind auf dem Schulweg angesprochen haben. Die Polizei konnte am Mittwochabend keine näheren Angaben machen.

Eltern der Gemeinschaftsgrundschule Kapellen-Hemmerden wurden am Mittwoch über einen Vorfall informiert, der sich in der vergangenen Woche ereignet hat. In dem Schreiben, das mit dem Namen der Grevenbroicher Schulleiterin unterzeichnet wurde und das unserer Redaktion vorliegt, heißt es, dass ein Unbekannter einen Schüler gegen seinen Willen angesprochen hat. Auch an einer Holzheimer Schule sei ein solcher Vorfall bekannt.

Am Mittwochabend konnte die Polizei keine Angaben zu den Vorfällen machen, einen Fahndungshinweis gebe es bisher nicht. Mögliche Betroffene werden von den Ermittlern gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(NGZ)