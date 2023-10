Hauptfriedhof Neuss Seit 150 Jahren Ort der Trauer und der lebendigen Erinnerung

Er steht in keinem Reiseführer, und trotzdem ist er eine Sehenswürdigkeit und ein besonderes Stück Neuss: Der Hauptfriedhof an der Rheydter Straße. Rund 20.000 Grabstellen liegen hier. Heute gibt es in Neuss insgesamt 15 Friedhöfe. Dazu zählen die kleineren Ortsfriedhöfe ebenso wie der jüdische Friedhof am Glehner Weg. Mit Abstand der größte unter ihnen ist aber der 1873 angelegte Hauptfriedhof. Er zählt fast 50 Hektar – und ist damit größer als der Melaten-Friedhof in Köln und sogar größer als die Vatikanstadt.