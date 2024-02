Neustart am Rheinland Klinikum Von Algerien nach Neuss – Hebamme baut sich neues Leben auf

Fachkräfte wie Belal sind rar, der deutsche Arbeitsmarkt nahezu leer gefegt. In den vergangenen Jahren hat das Rheinland Klinikum – ebenso wie die meisten großen Kliniken in Deutschland – mehrmals mit Vermittlungsagenturen zusammengearbeitet, um bereits ausgebildete Pflegekräfte und Ärzte im Ausland anzuwerben. So in Indien, der Türkei und Tunesien. Doch ganz so einfach geht es nicht mit der Integration in den Beruf in Deutschland: Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern müssen für eine Anerkennung ihrer beruflichen Qualifikation eine sogenannte Gleichwertigkeitsprüfung ablegen.