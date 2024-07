Vollsperrung der Weberstraße in Neuss Neue Eisenbahnbrücke wird eingeschoben

An der Weberstraße gibt es was zu gucken. Aktuell sieht es im Umfeld der Eisenbahnunterführung zwar noch nach einer normalen Baustelle aus. Doch spätestens wenn die jeweils mehr als 500 Tonnen schweren Auflieger für eine neue Eisenbahnbrücke, die gerade beiderseits der Straße in Beton gegossen werden, in die Strecke eingeschoben werden, wird es spektakulär. Einen kleinen „Schönheitsfehler“ aber hat die Sache: Für die Vor- und Nacharbeiten sperrt die Bahn die zweispurige Eisenbahnstrecke Köln-Nijmegen – und die Stadt macht die Weberstraße dicht. Und das von Donnerstag, 1. August, bis Sonntag, 18. August.