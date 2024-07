Vollsperrung der Autobahn 57 bei Neuss Baustellen-Chaos zum Ferienstart

Das Baustellenradar der Stadt verweist auf 26 laufende Baustellen im Stadtgebiet und 14 geplante. Eine müsste man vielleicht noch hinzufügen, denn die hat es in sich. Schließlich wird vom 15. Juli an die Autobahn 57 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Büttgen und Neuss-Norf für zehn Tage lang komplett gesperrt. Die Hinweisschilder stehen schon. Weil zeitgleich (ab dem 8. Juli) auch der Berghäuschensweg in Höhe der Erftbrücke für den Durchgangsverkehr gesperrt wird, der als Landesstraße 380 für das Fernstraßennetz bedeutsam ist, fragt sich mancher Autofahrer, ob dieses Nebeneinander überhaupt jemand koordiniert. Koordinierung sei sogar Pflicht, entgegnet Tobias Zoporowski von der Autobahn GmbH des Bundes, „denn sonst bekämen wir das gar nicht genehmigt.“