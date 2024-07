Eröffnung des Geschäfts „Voll-Schön-Wedding“ Neusserin erfüllt Brautträume in Übergrößen

Versteckt in einem Neusser Hinterhof liegt ein Traum in Weiß – mit pinken Highlights. Denn obwohl sich Alexandra Pape-Victor auf Brautmode und Kommunionbekleidung spezialisiert hat, darf das Markenzeichen der „Pink-Lady“ auch in ihrem neuen Domizil nicht fehlen. Pinke Accessoires zieren die 130 Quadratmeter großen Räumlichkeiten. Ende Juni eröffnete sie in der Neuenbaumer Straße 5 in Allerheiligen das Geschäft „Voll-Schön-Wedding“. Dort bietet sie mehr als 200 unterschiedliche Modelle, von romantisch verspielt bis zu klassisch schlicht – und das in den Größen 42 bis 70. Denn Pape-Victor hat sich auf Festmode in Übergrößen spezialisiert.