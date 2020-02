Beim Schützenfest in Neuss : Stadt lädt zum großen Volksfest-Gipfel

Beim Schützenfest in Neuss

Neuss Der Begriff könnte kaum sperriger sein: Volksfest-Referententagung! Bürger müssen sich an diese Bezeichnung aber wohl gewöhnen, denn jene Tagung kommt in diesem Jahr nach Neuss.

Bereits Anfang der 70er Jahre wurde sie durch die Veranstalter von großen Volksfesten und Märkten im Norden Deutschlands ins Leben gerufen. In kürzester Zeit schlossen sich die meisten der großen Volksfest- und Marktveranstalter im deutschsprachigen Raum an, so auch die Stadt Neuss als Veranstalter des großen Volksfestes parallel zum Neusser Bürger-Schützenfest. Hinzu kamen auch die Vertreter der Interessenverbände der Schausteller, der Deutsche Schaustellerbund sowie der Bund der Schausteller und Marktkaufleute.