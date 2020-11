Virtuelle Vertreterversammlung für Düsseldorf und Neuss : Volksbank will zwei Prozent Dividende zahlen

Volksbank will zwei Prozent Dividende zahlen

Neuss/Düsseldorf Die Genossenschaftsbank sieht sich auch im Corona-Jahr auf Kurs. Am 22. Dezember soll es eine virtuelle Vertreterversammlung geben.

Eine positive Nachricht in Lockdown-Zeiten für die knapp 25.000 Mitglieder der Volksbank Düsseldorf Neuss. Auf die von ihnen gezeichneten Geschäftsguthaben sollen zwei Prozent Dividende gezahlt werden. Das schlagen Aufsichtsrat und Vorstand der Vertreterversammlung vor, dem „Parlament“ im Genossenschaftswesen. Im Vorjahr gab’s noch drei Prozent Dividende.

Doch in diesem Corona-Jahr ist alles anders. Dass eine Dividende gezahlt wird, ist nicht selbstverständlich. Vorstandssprecher Rainer Mellis bezeichnet die angestrebte Ausschüttung als Erfolg angesichts der aktuellen Covid-19-Pandemie und den Vorgaben der europäischen Bankenaufsicht. Die Volksbank profitiere von ihrer „soliden Risikopolitik“ und der „kontinuierlichen Ertragssteigerung durch unsere Fokussierung auf das Kundengeschäft“.

Am Ende, so Mellis, sei ein guter Kompromiss gelungen, „zwischen dem Förderauftrag für unsere Mitglieder und der Erwartungshaltung der Bankenaufsicht an die Thesaurierung von Gewinnen zur Stärkung unseres Eigenkapitals für die Zukunft“. Mellis bildet gemeinsam mit Klaus Reh den Vorstand; Jessica Jüntgen komplettiert als Generalbevollmächtigte das Führungstrio.