Volksbank Düsseldorf Neuss : Volksbank zahlt Dividende und bestätigt Aufsichtsräte

Neuss Wegen der Corona-Pandemie hat die Volksbank Düsseldorf Neuss ihre Vertreterversammlung zum zweiten Mal in Folge als virtuelle Veranstaltung ausgerichtet. Dabei ging der Blick auf das von Corona geprägte Jahr 2020 und in die Zukunft.

Trotz der Covid-19-Pandemie und der andauernden Niedrigzinspolitik ist die Volksbank aufgrund ihrer soliden Risikopolitik und der kontinuierlichen Ertragssteigerung in der Lage, eine Dividende von zwei Prozent zu zahlen. Besonders positiv aufgenommen wurde von den Teilnehmern der Vertreterversammlung, dass die Volksbank auch in Corona-Zeiten gemäß ihrem genossenschaftlichen Förderauftrag zu den Menschen und Unternehmen in der Region steht. In diesem Kontext weist die Volksbank darauf hin, dass sie alle ihre Filialen vollzählig geöffnet hatte und hat, und zwar in Vollbesetzung und mit ihrem kompletten Service- und Beratungsangebot unter Einhaltung der Hygienestandards.