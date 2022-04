Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Volksbank - Neues Produkt bei Konsumentenkredit

Neuss Die Volksbank Düsseldorf Neuss ergänzt ihren Marktauftritt und kooperiert bei den Konsumentenkrediten ab sofort unter dem Produktnamen „DeiN-Kredit“ mit der Bank11.

Die Kooperation mit der Bank11 spiegelt zudem die lokale und regionale Verwurzelung. Die Bank11 mit Sitz in Neuss, die zur Werhahn-Gruppe gehört, beschäftigt rund 380 Mitarbeiter. Mit dem Markenkern „Schnell. Schlau. Digital“ hat sich das Kreditinstitut einen Namen gemacht. Eine der entscheidenden und fortwährenden Kernkompetenzen, die das Kreditinstitut auf dem Markt auszeichnet, ist das Voranbringen der Digitalisierung aller Angebote und Finanzierungsformen. In diesem Jahr feiert Bank 11 elfjähriges Bestehen – und, in Anlehnung an den Namen, Jubiläum.