Nach Automatensprengung – Wiedereröffnung in Rosellen Volksbank-Ergebnis 2023 mit Kratzern durch die Immobilien-Krise

Neuss · Die Insolvenzen der Centrum-Gruppe mit Projekten an der „Kö“ und des Bauunternehmens Tecklenburg zeigen Wirkung auch in der Bilanz 2023 der Volksbank Düsseldorf Neuss. Trotzdem ordnet die Genossenschaftsbank ihr Geschäftsergebnis als „sehr ordentlich“ ein. Gute Nachrichten gibt es für die Kunden in Rosellen.

14.02.2024 , 17:42 Uhr

Sie präsentierten am Mittwoch den Jahresabschluss 2023 der Volksbank Düsseldorf Neuss (v.l.): Generalbevollmächtigter Timo Zimmermann, Vorständin Jessica Jüntgen und Vorstandssprecher Rainer Mellis. Foto: Frank Kirschstein

Von Frank Kirschstein Redaktionsleiter Neuß-Grevenbroicher Zeitung