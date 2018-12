Vorstand in Neuss schreibt den mehr als 300 Vertretern: Volksbank wächst im Kundengeschäft

Die Volksbank setzt mit mit ihrer Präsenz an der Zollstraße auch einen städtebaulichen Akzent in der Neusser Innenstadt. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Positive Entwicklung bei der Volksbank Düsseldorf Neuss: Der Jahresüberschuss wird über dem Ergebnis von 2017 liegen.

Die Volksbank Düsseldorf Neuss wächst. „Und zwar im Kundengeschäft“, sagt Klaus Reh, „dem Kerngeschäft einer jeden Bank.“ Der Jahresüberschuss werde „leicht“ über dem Abschluss von 2017 bei mehr als 2,4 Millionen Euro liegen. Trotz eines turbulenten Umfeldes werde das Geldhaus zum Jahresende ein „positives Geschäftsergebnis“ präsentieren können, „das uns gestärkt in die gemeinsame Zukunft gehen lässt“. Das schreiben Klaus Reh und sein Vorstandskollege, Sprecher Rainer Mellis, in einem gemeinsamen Brief, den sie traditionell zum Jahreswechsel an die mehr als 300 Vertreter senden, die das „Parlament“ der Genossenschaftsbank bilden. Die Vertreterversammlung ist für den 12. Juni im Neusser Dorint Hotel terminiert.