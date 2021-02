Volksbank Düsseldorf-Neuss : Volksbank bilanziert das Corona-Jahr

Neuss Kreditvolumen und Gewinn steigen, Zahl der Mitglieder erhöht sich auf 25.000. Ein Schlüssel zum Erfolg: Auch im Lockdown blieben alle Filialen geöffnet.

(-nau) Das Coronavirus hat den Terminplan der Volksbank Düsseldorf-Neuss durcheinander gebracht, aber nicht die Bilanzen des Kreditinstitutes. Rainer Mellis, seit 16 Jahren Vorstandssprecher, sprach von einer sehr ordentlichen Geschäftsentwicklung, als er jetzt die vorläufige Bilanz für 2020 vorlegte. Das Betriebsergebnis vor Bewertung stieg noch einmal leicht an und liegt bei 12,4 Millionen Euro, der ausgewiesene Jahresüberschuss wird mit 2,435 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau erwartet.

Nach einem, so Mellis, einzigartigen Geschäftsjahr, blickt die Bank gedämpft optimistisch in das noch junge Jahr 2021. Ein leicht geringeres Ergebnis wird erwartet, das aber ausreichend sein werde, um alle aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erfüllen und eine Kreditversorgung jederzeit zu ermöglichen.

Als einen Schlüssel zum Erfolg wertet Mellis, dass auch im Lockdown alle Filialen geöffnet blieben. Das führte zu einem guten (Neu)-Kundengeschäft und gelang, ohne die Gesundheit der 315 Mitarbeiter und 27 Auszubildenden zu gefährden. Mellis, sein Vorstandskollege Klaus Reh und die Generalbevollmächtigte Jessica Jüntgen sind froh, dass das schon früh etablierte Hygienekonzept gewirkt hat. In den vergangenen elf Monaten gab es nur fünf Mitarbeiter, die positiv getestet wurden. Keiner habe sich in der Bank infiziert, betonen sie.

Die Pandemie beschäftigte die Volksbank in mancherlei Hinsicht. Zwar wurden 20 Millionen Euro aus Corona-Hilfsfonds über die Volksbank an Firmenkunden ausgezahlt, doch fiel auf, dass die Dispokredite seltener in Anspruch genommen wurden und auch die Zahl der Stundungswünsche rückläufig war. Im Neugeschäft wurden 600 Millionen Euro an Krediten bewilligt, was nach Überzeugung der Bank „die Güte und Wirtschaftskraft in der Region zeigt“.