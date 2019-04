Vogteigasse in Neuss : Die Straße, die es nicht gibt

Neuss Mit 24,50 Meter ist die Vogteigasse in der Innenstadt die kürzeste Straße in Neuss. Eine postalische Anschrift gibt es nicht, sie verbindet lediglich den Münsterplatz mit dem Büchel – und hat eine tödliche Vorgeschichte.

Ein Blick in das kürzlich vom Stadtarchiv veröffentlichte Buch „Die Straßen von Neuss“ gibt ebenfalls Einblicke in die Vergangenheit der mysteriösen Gasse. So sei der Durchgang erstmals im 17. Jahrhundert als „oberes Freithofloch“ erwähnt worden. Die Umbenennung folgte dann in Anlehnung an die Vogtei. Die Initiative zur Benennung in „Vogteigasse“ ging im Jahr 1950 vom ehemaligen NGZ-Redakteur und späteren Stadtarchivar Joseph Lange aus.