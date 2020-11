Vogelzug über Neuss : Kraniche bieten Neussern eine einmalige „Flug-Show“

Neuss Wer derzeit im Freien die Augen aufhält kann beobachten, wie sich die Natur auf den Winter vorbereitet. Am Samstag zogen Kraniche laut „trompetent“ über das Stadtgebiet in Richtung Süden.

Der Stadtgarten erfreut sich zu Corona-Zeiten ungeahnter Beliebtheit. „Lockdown light“ verbunden mit Sonnenschein locken seit Tagen wieder fast so viele Spaziergänger in das Areal zwischen Kaiser-Friedrich- und Schorlemerstraße wie zu Beginn der Pandemie im März und April. Am Samstagnachmittag bekamen sie mehr als eine Stunde lang eine spektakuläre Flugshow geboten, die kaum einer von ihnen so jemals gesehen haben wird. Denn zwischen 14 und 15.30 Uhr waren mehrere Tausend Kraniche auf ihrem Weg von der Ostsee ans Mittelmeer und weiter nach Afrika im Luftraum über der Neusser Innenstadt unterwegs – Beobachter zählten mindestens zwanzig Züge mit 100 bis mehr als 200 Vögeln in jeder Formation. Verantwortlich für dieses in unseren Breiten seltene Naturphänomen war wohl die stabile Hochdruck-Wetterlage über Europa. Denn Kraniche, ebenso wie andere „Segler“ unter den Vögeln, zu denen Störche, Bussarde und Adler zählen, brauchen warme Aufwinde, die sich dank der Sonneneinstrahlung über größeren Landflächen bilden, um die enormen Entfernungen zwischen ihren Brutplätzen in Skandinavien und ihren afrikanischen „Winterquartieren“ jenseits der Sahara möglichst kräfteschonend zurücklegen zu können. Solche Aufwinde entstehen beispielsweise auch durch die Abluft der Braunkohlekraftwerke im rheinischen Revier, die deshalb oftmals von der Reiseroute der Kraniche tangiert werden – allerdings selten in solch großer Zahl wie am Samstagnachmittag.