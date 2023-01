Fotos Vogelbeobachtung und -zählung in Neuss - diese Wintervögel sollte man kennen

Die Kohlmeise wurde im Rhein-Kreis 1098 Mal gesichtet und unterscheidet sich damit kaum von den Zahlen des letzten Jahres. Seit Beginn des Zählungsprojektes hat die Kohlmeise in Neuss jedes Jahr den ersten Platz belegt. Der schwarz-weiße Kopf, die gelbe Brust und der schwarze Bauchstreifen machen sie leicht erkennbar. Sie ist meist zutraulich und nistet in Baumhöhlen und Felsspalten, nimmt aber auch gerne Nistkästen an. Im Winter ernährt sich die Kohlmeise in erster Linie von Körnern.