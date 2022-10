Fernsehen : Vodafone stellt TV-Frequenzen in Neuss um

Neuss Das Unternehmen rüstet sein Kabel-Glasfasernetz auf. Die TV-Sender und Hörfunkprogramme erhalten eine andere Frequenz. Das Unternehmen erklärt, was Kunden tun müssen.

Vodafone steigert die Leistungsfähigkeit des Kabel-Glasfasernetzes in Neuss. Hierzu nimmt der Netzbetreiber eine technische Umstellung vor, durch die bis zu 350 TV-Sender und Hörfunkprogramme eine andere Frequenz erhalten. Um das Programmangebot wie gewohnt zu empfangen, ist nach der Umstellung ein Sendersuchlauf erforderlich. In vielen Fällen wird dieser automatisch vom TV-Receiver durchgeführt. In Neuss findet die Frequenzumstellung in der Nacht vom 26. Oktober auf den 27. Oktober statt. Darauf weist das Unternehmen hin.