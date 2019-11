Figurentheater in Neuss : Vier Stücke verkürzen Wartezeit aufs Christkind

Neuss Die Figurentheaterreihe im Kulturkeller für Kinder ab drei Jahre endet schon am 3. Dezember. Karten gibt es ab sofort.

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Kulturamt der Stadt wieder die Figurentheaterreihe „Wir warten auf’s Christkind“ im Kulturkeller. Zu den jeweils 45-minütigen Vorstellungen um 11 und 14 Uhr sind alle Kinder ab drei Jahren mit ihren Eltern, Großeltern oder Erziehern eingeladen. Allerdings finden die vier Termine innerhalb von zwei Wochen statt und vor allem: Sie enden, wenn eigentlich die Wartezeit aufs Christkind beginnt – am 3. Dezember, also noch in der ersten Adventswoche.

„Die Termine werden stark von Kitas gruppenweise gebucht“, sagt der Leiter des Kulturamts, Harald Müller, „einige Kitas haben in der Vergangenheit recht frühe Termine gewünscht, weil näher an Weihnachten so viel anderes los sei. So lagen die Termine in den letzten Jahren auch in diesem Zeitraum.“ Zudem seien viele Theatergruppen sind in dieser Zeit stark ausgebucht, erklärt er: „Wir sind froh, diese kleine Reihe so hinzubekommen. Und das ist Anfang Dezember deutlich besser zu realisieren.“