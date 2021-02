Abstand in der Regel eingehalten : Viele Menschen waren am Wochenende im Neusser Stadtgebiet unterwegs

In einigen Fällen hätte der Streifendienst an den Abstand erinnern müssen, in den meisten Fällen sei er aber eingehalten worden. (Archivfoto) Foto: JA/Andreas Woitschützke

Am Wochenende hat der Streifendienst in Neuss zwar festgestellt, dass viele Menschen unterwegs waren - doch in den meisten Fällen ist nach Angaben der Stadt der Mindestabstand eingehalten worden.

