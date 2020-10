Bauwerk in Neuss : Erftbrücke bei Minkel wird saniert

Geflickt wurde sie oft, jetzt wird die Erftbrücke bei Minkel erneuert. Ihr Aussehen soll sich kaum verändern, auch wenn sie neue Geländer bekommt. Foto: Christoph Kleinau

Helpenstein Der Kreis stimmt der Einrichtung einer Baustelle im Landschaftsschutzgebiet zu. Zuletzt war an der Erftbrücke im Jahr 2016 gearbeitet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Die viel genutzte Erftbrücke am Bootshaus in Minkel ist seit Jahren ein Sanierungsfall. Immer wieder wurde an der Fußgängerbrücke schon für kleinere Reparaturen herumgewerkelt, die nicht immer fachmännisch erfolgt sind. Nun steht voraussichtlich im kommenden Frühjahr die grundlegende Sanierung an. Dazu wird die Brücke voraussichtlich zehn Monate lang nicht benutzbar sein.

Eine erste Hürde hat das Projekt jetzt genommen. Der Naturschutzbeirat beim Rhein-Kreis als unterer Landschaftsbehörde gab seine Zustimmung, damit mitten im Landschaftsschutzgebiet eine Baustelle eingerichtet werden kann. Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft stünden nicht zu befürchten, heißt es zur Begründung. Andererseits erkennt der Beirat ein großes öffentliches Interesse an der Brücke an. Aber er macht zur Bedingung: Alle Flächen, die für die Baustelle vor Ort in Anspruch genommen werden müssen, sind anschließend wieder in den Ursprungszustand zu versetzen.

Der Acker, auf dem die Brücke für die Sanierung abgelegt werden soll, wird deshalb in seinen oberen Schichten abgeschoben, dann ein Vlies verlegt, auf dem eine tragfähige Oberfläche in Form einer Schotterauflage hergerichtet wird.

Die heutige Brücke für Fußgänger und Radfahrer wurde 1972 errichtet. Ob es an gleicher Stelle schon vorher einen Übergang über die Erft gab, ist der Bauakte des Tiefbaumanagements nicht zu entnehmen. Populär ist das Bauwerk vor allem deshalb, weil es Ausflüglern eine kurze Verbindung von Holzheim nach Helpenstein eröffnet und von Helpenstein aus eine direkte Verbindung zum Rad- und Wanderweg entlang der Erft ermöglicht.

Zuletzt war an der Brücke im Jahr 2016 gearbeitet worden. Damals wurde das Bauwerk neu beplankt. Allerdings waren die Bohlen aus Lärchenholz in Längsrichtung und so verlegt worden, dass sie sich an den Außenseiten nach oben wölbten. Unglücklich vor allem aus Sicht der Radfahrer. Die Stadt ließ nachbessern, seitdem rumpeln Radfahrer über quer zu den Bohlen verschraubte „Schwellen“.