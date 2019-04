Neuer Vorfilm in Neuss : Kinderstiftung wirbt mit Kinoflim

Neuss Noch als Design-Student an der Hochschule Rhein-Waal hat Marvin Lauterbach einen Videoclip für die Kinderstiftung „Lesen bildet“ entwickelt. Der hat es nun zu Kinoformat gebracht und wird im Hitch gezeigt.

Im Kaarster Ex-Kulturmanager der Stadt, Klaus Stevens, fanden sie schließlich jemanden, der die Datei in ein Kinoformat umwandelte, so dass der Clip nun pünktlich zum Welttag des Buches am Dienstag, 23. April, breit gestreut werden kann. In Düsseldorf läuft er an diesem weltweiten „Gedenktag“ in den Kinos Atelier, Bambi, Cinema, Metropol und Souterrain in allen Vorstellungen (außer Sonderveranstaltungen ohne Vorprogramm). In Neuss ist er nun gewissermaßen als Vorfilm bei den täglichen Vorstellungen im Kino Hitch zu sehen.