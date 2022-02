Schützenfest in Neuss : Mutmachervideo vom Präsidenten

Schützenpräsident Martin Flecken unterstrich seinen festen Willen, 2022 Schützenfest zu feiern. Die Vorbereitungen laufen. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Aus dem Rheinischen Schützenmuseum meldete sich am Dienstag Schützenpräsident Martin Flecken in einer Videobotschaft zu Wort. Genau 200 Tage vor dem Kirmesauftakt macht er Hoffnung auf ein Schützenfest 2022 in Neuss.

Die Schützenuhr am Rathaus zeigte es am Dienstag an: noch 200 Tage bis zum Böllern. Diesen Stichtag nutzte Martin Flecken, Präsident des Neusser Bürger-Schützen-Vereins, für eine Mutmacher-Botschaft. „Wir haben den festen Willen“, verbreitete er als Video aus dem Schützenmuseum im Internet, „in diesem Jahr Schützenfest zu feiern.“ Und im Namen aller Komiteemitglieder fügte er hinzu: „Wir bereiten alles für ein Schützenfest 2022 vor.“

Die Notwendigkeit, eine Debatte über eine Mindest-Mannstärke der Züge vor dem Neustart zu diskutieren, sieht Flecken nicht. Er widersprach allen kursierenden Theorien über ein nachlassendes Interesse am Schützenfest. „Ich bin nicht in Sorge, dass es zu viele früher aktive Schützen gibt, die in den vergangenen zwei Jahren für sich festgestellt haben, dass das Schützenfest doch vermeintlich Belastung und nicht Freude und Entspannung vom Alltag sei“, sagte Flecken. Aus den Gesprächen, die er führt, höre er vor allem die Sehnsucht heraus, wieder normal zu feiern.

Neben der reinen Festvorbereitung arbeitet das Komitee aber noch an anderen Themen. So laufen derzeit Gespräch mit der Brauerei Bolten über eine Neuflage des Schützenbräu, zählte Flecken auf. Und in Gesprächen mit der Stadt habe er die Zusicherung erhalten, dass bei allen Planungen für eine Umnutzung der Rennbahn die Belange der Schützen Priorität haben sollen. Heißt: Auch im Bürgerpark bleibt Platz für eine Festwiese.

Erste Veranstaltung des NBSV könnte am 19. März das Regimentsschießen sein, das in diese Jahr vom Artilleriekorps ausgerichtet wird. Man sei in Überlegungen, so Flecken, dieses unter 2Gplus-Bedingungen auszutragen.

(-nau)